Тайлер Хирро о межсезонье: «Я уже начал паковать чемоданы. Думал, что буду в другой команде»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро в межсезонье был уверен, что «Хит» обменяют его в другую команду.
«Я думал, уже нахожусь в другой команде. Уже начал паковать чемоданы.
Но лето продолжилось... и ничего не случилось», – сказал Хирро в интервью The Ringer.
В начале июля Хирро удалил надпись «защитник «Майами» из своего аккаунта в соцсети. Тогда он дал своему окружению понять, что готов к переезду.
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