Тайлер Хирро о межсезонье: «Я уже начал паковать чемоданы. Думал, что буду в другой команде»

Атакующий защитник « » в межсезонье был уверен, что «Хит» обменяют его в другую команду.

«Я думал, уже нахожусь в другой команде. Уже начал паковать чемоданы.

Но лето продолжилось... и ничего не случилось», – сказал Хирро в интервью The Ringer.

В начале июля Хирро удалил надпись «защитник «Майами» из своего аккаунта в соцсети. Тогда он дал своему окружению понять, что готов к переезду.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда