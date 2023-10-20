Тайлер Хирро о межсезонье: «Я уже начал паковать чемоданы. Думал, что буду в другой команде»

Теги Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро в межсезонье был уверен, что «Хит» обменяют его в другую команду.

«Я думал, уже нахожусь в другой команде. Уже начал паковать чемоданы.

Но лето продолжилось... и ничего не случилось», – сказал Хирро в интервью The Ringer.

В начале июля Хирро удалил надпись «защитник «Майами» из своего аккаунта в соцсети. Тогда он дал своему окружению понять, что готов к переезду.

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