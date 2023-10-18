Тайлер Хирро: «Всегда хотел остаться в «Майами»

Атакующий защитник « » признался, что почти ничего не слышал от кого-либо из фронт-офиса «Хит» или от партнеров по команде, пока ходили слухи о его обмене.

«Я всегда хотел остаться в «Майами», но каждый день появлялись новые слухи. Я просто говорил себе, что нужно набраться терпения, пока вопрос с Дэмианом не будет улажен», – сказал Хирро.

Ожидалось, что Хирро будет включен в сделку по приобретению . Однако сторонам не удалось договориться, и звездный разыгрывающий перешел из «Портленда» в «Милуоки».

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют