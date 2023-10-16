Бэм Адебайо: «Людей интересуют только блок-шоты и перехваты. Они матчи не смотрят, а через игрока, может, 40 очков в «краске» набрали»

Центровой « » раскритиковал фанатов за поверхностное оценивание защитных навыков игроков.

Адебайо спросили, согласен ли он, что количество блок-шотов и перехватов за матч является индикатором для людей о якобы хорошей игре в защите.

«Конечно. Потому что куча людей только в статистику и смотрят.

Им даже матчи не нужны. Сразу взгляд в такую-то колонку: «О, ну у него было столько-то». Даже не зная, что через него 40 очков в «краске» набрали. Если бы они смотрели игры, все было бы по-другому», – ответил Адебайо.

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