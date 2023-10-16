Бэм Адебайо: «Людей интересуют только блок-шоты и перехваты. Они матчи не смотрят, а через игрока, может, 40 очков в «краске» набрали»

Теги Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо раскритиковал фанатов НБА за поверхностное оценивание защитных навыков игроков.

Адебайо спросили, согласен ли он, что количество блок-шотов и перехватов за матч является индикатором для людей о якобы хорошей игре в защите.

«Конечно. Потому что куча людей только в статистику и смотрят.

Им даже матчи не нужны. Сразу взгляд в такую-то колонку: «О, ну у него было столько-то». Даже не зная, что через него 40 очков в «краске» набрали. Если бы они смотрели игры, все было бы по-другому», – ответил Адебайо.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
Ответ Александр Спирин
Ахаха. Чья бы корова мычала. Bam Adebayo getting back down from the 3 point line by Jokic all the way to the rim for 2 https://www.youtube.com/shorts/OJ5fjWo4Og8 Nikola Jokic absolutely cooks Bam Adebayo down low https://www.youtube.com/watch?v=qcWRSTyZ8mM Bam Adebayo guarding nobody in the Heat’s zone https://www.youtube.com/shorts/RfbjbZppkGA
Назови мне одного игрока который способен защищаться против йокича. Одного
И ты эти шортсы не в первый раз кидаешь
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Обиделся что ли?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
По факту все сказал, джексон из мемфиса на фоне бэма это просто бомжара который ведется на каждый фейк
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий