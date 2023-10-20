НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» и другие встречи

Теги результаты предсезонные матчи Атланта Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Майами Милуоки Филадельфия Сан-Антонио Торонто Вашингтон Баскетбол

В пятницу, 20 октября, в НБА пройдут последние семь предсезонных матчей.

«Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио».

НБА

Предсезонные матчи

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Индиана – Кливленд
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
21 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Хьюстон – Майами
Дата проведения
21 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Милуоки – Мемфис
Дата проведения
21 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Детройт
Дата проведения
21 октября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сан-Антонио
Дата проведения
21 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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