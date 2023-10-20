НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» и другие встречи
В пятницу, 20 октября, в НБА пройдут последние семь предсезонных матчей.
«Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» – «Сан-Антонио».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Комментарии