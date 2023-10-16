НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Финикс» – с «Портлендом» и другие матчи

Теги результаты предсезонные матчи Атланта Кливленд Хьюстон Индиана Бруклин Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио Баскетбол

В понедельник, 16 октября, пройдут пять предсезонных матчей НБА.

«Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Финикс» – с «Портлендом».

НБА

Предсезонные матчи

Кливленд – Маккаби

17 октября. 02:00

Индиана – Атланта
Дата проведения
17 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
17 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
17 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Финикс – Портленд
Дата проведения
17 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
С детства за Сперз, ну в общем, как обычно :)
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