НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Финикс» – с «Портлендом» и другие матчи
В понедельник, 16 октября, пройдут пять предсезонных матчей НБА.
«Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Финикс» – с «Портлендом».
НБА
Предсезонные матчи
Кливленд – Маккаби
17 октября. 02:00
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
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