НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто» и другие встречи
В среду, 18 октября, в НБА пройдут четыре предсезонных матча.
«Сан-Антонио» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Сакраменто».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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