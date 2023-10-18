НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто» и другие встречи

В среду, 18 октября, в НБА пройдут четыре предсезонных матча.

« » примет « », « » сыграет дома с « ».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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