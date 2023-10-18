НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто» и другие встречи

Теги результаты предсезонные матчи Голден Стэйт Хьюстон Майами Бруклин Нью-Йорк Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

В среду, 18 октября, в НБА пройдут четыре предсезонных матча.

«Сан-Антонио» примет «Хьюстон», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Сакраменто».

НБА

Предсезонные матчи

Майами – Бруклин
Дата проведения
19 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Вашингтон
Дата проведения
19 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
19 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
19 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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