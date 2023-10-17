НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Денвером» и другие встречи
Во вторник, 17 октября, пройду шесть предсезонных матчей НБА.
«Бостон» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Денвером».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «TD Garden»
Миннесота – Маккаби Раанана Израиль
17 октября. 3.00
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
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