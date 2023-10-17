НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Денвером» и другие встречи

Теги результаты предсезонные матчи Бостон Чикаго Денвер Клипперс Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Во вторник, 17 октября, пройду шесть предсезонных матчей НБА.

«Бостон» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Денвером».

НБА

Предсезонные матчи

Орландо – Новый Орлеан
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
18 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Маккаби Раанана Израиль

17 октября. 3.00

Чикаго – Торонто
Дата проведения
18 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Милуоки
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
18 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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