Журналист The Ringer Крис Вернон: «Маверикс» сначала нас разочаруют, а затем обвинят во всем Джейсона Кидда»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Журналист The Ringer Крис Вернон в эфире подкаста The Mismatch признался, что не верит в успех «Маверикс» в предстоящем сезоне, и поделился вероятным сценарием событий.

«Даллас» сначала во всем обвинит Джейсона Кидда, потому что так проще всего. А потом дойдет до того, что им придется менять Кайри. Потому что у них больше нет никаких активов.

Так я это вижу. Они сначала нас разочаруют, а потом обвинят во всем тренера», – сказал Вернон.

Кидд провел в «Мавс» уже два сезона. В прошлом году команда не смогла зайти в плей-ин.

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2 комментария

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ygcn5c2ty9
Даллас действительно команда-загадка
хотят играть в защите хорошо и много трёх
но там Уильямс и Джонс из норм защей
есть бэк корт в лице Луки и Кайри не потянет, то скорее Кайри будут трейдить за мешок картошки, а не Кидда увольнять
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