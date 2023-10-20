Журналист The Ringer Крис Вернон: «Маверикс» сначала нас разочаруют, а затем обвинят во всем Джейсона Кидда»

Журналист The Ringer Крис Вернон в эфире подкаста The Mismatch признался, что не верит в успех «Маверикс» в предстоящем сезоне, и поделился вероятным сценарием событий.

« » сначала во всем обвинит , потому что так проще всего. А потом дойдет до того, что им придется менять . Потому что у них больше нет никаких активов.

Так я это вижу. Они сначала нас разочаруют, а потом обвинят во всем тренера», – сказал Вернон.

Кидд провел в «Мавс» уже два сезона. В прошлом году команда не смогла зайти в плей-ин.

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