Сала Межри: «Команда с Дончичем в составе обязана побеждать. «Мэверикс» должны разобраться, в чем проблема»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Сала Межри Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок «Далласа» Сала Межри поделился своим мнением о потенциале техасской команды, за которую выступает Лука Дончич.

«Лука – мой друг, я стараюсь смотреть все игры «Далласа».

«Мэверикс» должны разобраться, в чем проблема. На мой взгляд, у них есть лучший игрок в мире в лице Луки… Он должен побеждать, несмотря ни на что. Минимум для него на данный момент – выход в финал конференции, если не победа в чемпионате.

Джейсон Кидд должен найти способ и начать побеждать с Лукой, остальные ребята в команде должны больше ему помогать. Когда у вас в составе есть Дончич, который способен набирать очки и создавать моменты для других, команде больше всего нужны хорошие снайперы и защита. Но легче сказать, чем сделать.

На мой взгляд, объединять Луку и Кайри немного странно. Оба они играют с мячом, но на площадке не может быть двух мячей. Они оба слишком хорошо владеют мячом, чтобы играть без него. Ирвинг когда-то выступал рядом с Леброном Джеймсом, но Леброн как раз способен играть без мяча.

Нельзя забирать мяч у Луки, он будет сам не свой. Мне кажется, с Ирвингом то же самое. Будет интересно посмотреть, какой ответ найдет на это Кидд», – считает Межри.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий