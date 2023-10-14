Бывший игрок «Далласа» поделился своим мнением о потенциале техасской команды, за которую выступает .

«Лука – мой друг, я стараюсь смотреть все игры « ».

«Мэверикс» должны разобраться, в чем проблема. На мой взгляд, у них есть лучший игрок в мире в лице Луки… Он должен побеждать, несмотря ни на что. Минимум для него на данный момент – выход в финал конференции, если не победа в чемпионате.

должен найти способ и начать побеждать с Лукой, остальные ребята в команде должны больше ему помогать. Когда у вас в составе есть Дончич, который способен набирать очки и создавать моменты для других, команде больше всего нужны хорошие снайперы и защита. Но легче сказать, чем сделать.

На мой взгляд, объединять Луку и Кайри немного странно. Оба они играют с мячом, но на площадке не может быть двух мячей. Они оба слишком хорошо владеют мячом, чтобы играть без него. Ирвинг когда-то выступал рядом с Леброном Джеймсом, но Леброн как раз способен играть без мяча.

Нельзя забирать мяч у Луки, он будет сам не свой. Мне кажется, с то же самое. Будет интересно посмотреть, какой ответ найдет на это Кидд», – считает Межри.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее