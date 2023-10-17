Лука Дончич пропустит последний предсезонный матч из-за травмы ноги
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграет в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд сказал, что Дончич позже пройдет еще одно обследование. Он выразил надежду, что словенец будет готов к первому матчу «Далласа» в новом сезоне – 25 октября на выезде против «Сан-Антонио».
Во время тренировки в понедельник Дончич ограничился работой на велотренажере и бросками из статики.
Разыгрывающий Кайри Ирвинг, который пропустил две последние предсезонные игры из-за проблем с пахом, восстановился и возобновил тренировки.
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