Лука Дончич пропустит последний предсезонный матч из-за травмы ноги

Разыгрывающий «Далласа» получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выезда техасской команды в Испанию и не сыграет в последнем предсезонном матче против «Детройта» в пятницу.

Главный тренер «Мэверикс» сказал, что Дончич позже пройдет еще одно обследование. Он выразил надежду, что словенец будет готов к первому матчу « » в новом сезоне – 25 октября на выезде против « ».

Во время тренировки в понедельник Дончич ограничился работой на велотренажере и бросками из статики.

Разыгрывающий Кайри Ирвинг, который пропустил две последние предсезонные игры из-за проблем с пахом, восстановился и возобновил тренировки.

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