Кайри Ирвинг пропустит матч с «Реалом» из-за травмы
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пропустит предсезонный матч против мадридского «Реала», сообщает обозреватель Грант Афсет со ссылкой на главного тренера Джейсона Кидда.
Ирвинг продолжает испытывать проблемы с травмой паховой области.
Он также пропустил второй матч предсезонки против «Миннесоты».
«Мавс» встретятся с «Реалом» завтра в 21:45 по московскому времени.
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