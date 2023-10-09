Кайри Ирвинг пропустит матч с «Реалом» из-за травмы

Теги Даллас Джейсон Кидд Реал НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пропустит предсезонный матч против мадридского «Реала», сообщает обозреватель Грант Афсет со ссылкой на главного тренера Джейсона Кидда.

Ирвинг продолжает испытывать проблемы с травмой паховой области.

Он также пропустил второй матч предсезонки против «Миннесоты».

«Мавс» встретятся с «Реалом» завтра в 21:45 по московскому времени.

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