Кайри Ирвинг пропустит матч с «Реалом» из-за травмы

Разыгрывающий « » пропустит предсезонный матч против мадридского « », сообщает обозреватель Грант Афсет со ссылкой на главного тренера .

Ирвинг продолжает испытывать проблемы с травмой паховой области.

Он также пропустил второй матч предсезонки против «Миннесоты».

«Мавс» встретятся с «Реалом» завтра в 21:45 по московскому времени.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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