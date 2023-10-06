Джейсон Кидд: «Надо играть в защите, если мы хотим побеждать»

Главный тренер « » на пресс-конференции после поражения от «Миннесоты» (99:111) отметил важность игры в обороне.

«Были отрезки, когда мы играли довольно хорошо в защите. Все сводится к игре на подборе, а с этим у нас были проблемы. Но с помощью различных ротаций, различных комбинаций мы наконец начали нормально играть на отскоке.

Кроме того, слабое начало игры в атаке поставило нас в плохую психологическую ситуацию, и мы должны осознавать, что в некоторых матчах не стоит полагаться только на нападение. Надо играть в защите, если мы хотим побеждать», – сказал тренер.

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