Джейсон Кидд: «Надо играть в защите, если мы хотим побеждать»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд на пресс-конференции после поражения от «Миннесоты» (99:111) отметил важность игры в обороне.

«Были отрезки, когда мы играли довольно хорошо в защите. Все сводится к игре на подборе, а с этим у нас были проблемы. Но с помощью различных ротаций, различных комбинаций мы наконец начали нормально играть на отскоке.

Кроме того, слабое начало игры в атаке поставило нас в плохую психологическую ситуацию, и мы должны осознавать, что в некоторых матчах не стоит полагаться только на нападение. Надо играть в защите, если мы хотим побеждать», – сказал тренер.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnSw33r
Ответ Александр Спирин
*Джейсон Кидд: «Дончичу надо играть в защите, если мы хотим побеждать»
если Доня ещё и в защите будет пахать как в атаке , то через месяц уже будем ждать пацана в лазарете. назови мне игрока который и в атаке входит в топ 3 по лиге ещё и в защите сразу отлично играет ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Максимов
Камон летс гоу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnSw33r
Ответ Мурзин Ринат
Хм Тейтум как пример, ну может Эмбид время от времени , ну и Яннис естественно
ну Тэйтум точно мимо , защита может чуть выше средней , по эффективности атаки тоже в топ 3 точно не входит . Эмбид не вошёл в этом сезоне не в первую пятерку защиты не во вторую. Так же как и Янис не вошёл не в одну . ну ок Янис более-менее ближе к правде все равно . а так по итогу ты не назвал не одного .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy 72
Ответ AnSw33r
если Доня ещё и в защите будет пахать как в атаке , то через месяц уже будем ждать пацана в лазарете. назови мне игрока который и в атаке входит в топ 3 по лиге ещё и в защите сразу отлично играет ?
Молодой Брон и в атаке был хорош, и в защите отрабатывал. Луку ведь любят с молодым Броном сравнивать... А топовый Дюрант разве не был хорош одновременно и в атаке и в защите? Топовый Уолл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnSw33r
Ответ Evgeniy 72
Молодой Брон и в атаке был хорош, и в защите отрабатывал. Луку ведь любят с молодым Броном сравнивать... А топовый Дюрант разве не был хорош одновременно и в атаке и в защите? Топовый Уолл?
ахаха ну ок , молодой Коби тоже и в атаке и в защите , Джордан тоже , Вэйд, Шакил , Дюрант тоже был хорош очень а в атаке он вообще был номер 1.
но мы говорим про сейчас . в нынешней лиге уже нету таких игроков которые были бы как выше перечисленные. И если чел убивается в атаке то в защите просидает, или убивается в защите то в атаке просидает , не знаю с чем это связано, но я к тому что если всю нагрузку и в атаке и в защите положить на Дончича то он просто выдохнется и не будет так эфиктивен не в чем уже . У него нету той менталки и физики как у молодых Джорданов, Коби , Леброна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий