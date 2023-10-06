Джейсон Кидд: «Надо играть в защите, если мы хотим побеждать»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд на пресс-конференции после поражения от «Миннесоты» (99:111) отметил важность игры в обороне.
«Были отрезки, когда мы играли довольно хорошо в защите. Все сводится к игре на подборе, а с этим у нас были проблемы. Но с помощью различных ротаций, различных комбинаций мы наконец начали нормально играть на отскоке.
Кроме того, слабое начало игры в атаке поставило нас в плохую психологическую ситуацию, и мы должны осознавать, что в некоторых матчах не стоит полагаться только на нападение. Надо играть в защите, если мы хотим побеждать», – сказал тренер.
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но мы говорим про сейчас . в нынешней лиге уже нету таких игроков которые были бы как выше перечисленные. И если чел убивается в атаке то в защите просидает, или убивается в защите то в атаке просидает , не знаю с чем это связано, но я к тому что если всю нагрузку и в атаке и в защите положить на Дончича то он просто выдохнется и не будет так эфиктивен не в чем уже . У него нету той менталки и физики как у молодых Джорданов, Коби , Леброна.