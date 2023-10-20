Пэйтон Притчард платит игрокам, выступающим в Европе, чтобы они играли против него в защите на тренировках

Теги Бостон Turkish Airlines EuroLeague НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард в эфире подкаста рассказал, что платит своим знакомым баскетболистам, выступающим в Европе, чтобы они в межсезонье играли в защите против него.

«Я плачу некоторым своим друзьям, которые играют за границей, чтобы они приехали на неделю. И все, что они должны делать, – играть в защите.

Игра идет до пяти. Они останавливают меня определенное количество раз – они побеждают. Но выигрывают они немного.

Выходит где-то 300, 400, может быть, 500 владений.

А эти ребята выступают за границей, так что они хорошие игроки. Они стараются. Это как работа – плачу им за то, чтобы они выкладывались. Я выкладываюсь по полной, и мне нужно, чтобы они делали то же самое. Это мне очень помогает», – сказал Притчард.

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2 комментария

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Роман Бояринов
Необычный подход, но смысл в этом есть. У всех появляется мотивация
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Ed Monix
Притчард это зверюга. Играет так, будто дерётся. Оплачивает спарринг-партнёров, как хороший профессиональный боксёр.
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