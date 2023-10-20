Пэйтон Притчард платит игрокам, выступающим в Европе, чтобы они играли против него в защите на тренировках
Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард в эфире подкаста рассказал, что платит своим знакомым баскетболистам, выступающим в Европе, чтобы они в межсезонье играли в защите против него.
«Я плачу некоторым своим друзьям, которые играют за границей, чтобы они приехали на неделю. И все, что они должны делать, – играть в защите.
Игра идет до пяти. Они останавливают меня определенное количество раз – они побеждают. Но выигрывают они немного.
Выходит где-то 300, 400, может быть, 500 владений.
А эти ребята выступают за границей, так что они хорошие игроки. Они стараются. Это как работа – плачу им за то, чтобы они выкладывались. Я выкладываюсь по полной, и мне нужно, чтобы они делали то же самое. Это мне очень помогает», – сказал Притчард.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
2 комментария