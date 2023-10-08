«Бостон» продлит контракт с Пэйтоном Притчардом – 30 млн за 4 года
«Бостон» и разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард (25 лет, 185 см) договорились о продлении контракта на четыре года и 30 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.
Соглашение полностью гарантировано.
Нынешний контракт Притчарда истекает по окончании сезона-2023/24, за который он заработает 4 млн.
В прошлом сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи.
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