«Бостон» продлит контракт с Пэйтоном Притчардом – 30 млн за 4 года

Теги переходы Бостон НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

«Бостон» и разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард (25 лет, 185 см) договорились о продлении контракта на четыре года и 30 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

Соглашение полностью гарантировано.

Нынешний контракт Притчарда истекает по окончании сезона-2023/24, за который он заработает 4 млн.

В прошлом сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи.

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2 комментария

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Xcd Ddd
ТОПТЫГО
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Zloody
Притчард теперь третий гард в ротации, так что продление максимально логично
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