Пэйтон Притчард набрал 61 очко в матче любительского турнира в Канаде

Разыгрывающий « » набрал 61 очко в матче любительского турнира Ball Don’t Stop, который проходил в Ванкувере.

Турнир с участием любителей и профессионалов проводится каждое лето с 2016 года. Притчард установил новый рекорд турнира по количеству очков, набранных в одном матче. Защитник «Селтикс» превзошел показатели таких игроков, как Джамал Кроуфорд, Скотти Барнс и Нэйт Робинсон.

Партнером Притчарда по команде был двукратный участник Матча всех звезд НБА Айзейя Томас.

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