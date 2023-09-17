Пэйтон Притчард о том, что попросил об обмене в прошлом сезоне: «По-прежнему верю, что я достаточно хорош, что достоин выступать за «Селтикс»

Теги Бостон НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард подчеркнул, что его просьба об обмене в прошлом сезоне не была связана с неприязнью к городу или организации.

«Это, пожалуй, лучшее место для игры в баскетбол. Другого такого места нет.

Но в конце концов, в любой сфере деятельности хочется понять, на каком уровне ты находишься, и именно этого я и желаю. Я до сих пор так же отношусь к этому. Хочу выходить на паркет, и выходить в каждой встрече и играть, потому что верю, что я достаточно хорош, что достоин выступать за «Селтикс». Хочу продолжать работать над собой, чтобы понять, как далеко я могу зайти», – сказал Притчард в разговоре с Boston Globe.

В минувшей регулярке разыгрывающий вышел на паркет 48 раз, проводя в среднем 13,4 минуты на площадке.

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