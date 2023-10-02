«Бостон» начал переговоры о продлении контракта с Пэйтоном Притчардом

Теги Бостон НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

«Бостон» начал переговоры о продлении соглашения с разыгрывающим Пэйтоном Притчардом, сообщает обозреватель Джаред Уэйс из The Athletic.

«Обменяв Роберта Уильямса вместо того, чтобы расстаться с большей частью скамейки запасных, «Селтикс» смогли сохранить глубину состава на будущее с Пэйтоном Притчардом, Сэмом Хаузером и Джорданом Уолшем.

По словам источников, осведомленных о ходе переговоров, «Селтикс» начали разговоры с Притчардом о продлении контракта, но для достижения соглашения им еще предстоит восполнить некоторые пробелы», – пишет журналист.

В минувшей регулярке разыгрывающий вышел на паркет 48 раз, проводя в среднем 13,4 минуты на площадке.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andrushapumba
Ну после обменов смарта и брогдона теперь то минут у него прибавится, даже при мазулле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий