Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм помогли «Астане» обыграть «Нижний Новгород»

Американский дуэт Маркелл Джонсон – Ройс Хэмм помог «Астане» прервать серию поражений в противостоянии с «Нижним Новгородом».

Джонсон и Хэмм набрали 44 очках на двоих в выездной встрече против «НН», которая завершилась со счетом 78:73.

На счету Джонсона 24 очка, 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата, в активе Хэмма 20 очков и 8 подборов.

« » выиграла у российского клуба всего в четвертый раз в 22-матчевой истории встреч, а непосредственно в казахстанцы взяли верх впервые с 26 ноября 2011 года.

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