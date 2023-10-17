Лига ВТБ представила сюжет о первом матче нового сезона в Казахстане. «Астана» принимала «Зенит»
Лига ВТБ представила сюжет о первом матче нового сезона в Казахстане.
«Астана» принимала «Зенит» и уступила со счетом 69:78.
«В специальном сюжете из столицы Казахстана вы узнаете о новой арене клуба, настрое в команде и о том, ждать ли нам новых творческих свершений от генерального менеджера Самсона Аракеляна в случае успеха «Астаны» в чемпионате», – говорится на сайте Лиги.
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