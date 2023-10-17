Лига ВТБ представила сюжет о первом матче нового сезона в Казахстане. «Астана» принимала «Зенит»

Теги Зенит видео Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Лига ВТБ представила сюжет о первом матче нового сезона в Казахстане.

«Астана» принимала «Зенит» и уступила со счетом 69:78.

«В специальном сюжете из столицы Казахстана вы узнаете о новой арене клуба, настрое в команде и о том, ждать ли нам новых творческих свершений от генерального менеджера Самсона Аракеляна в случае успеха «Астаны» в чемпионате», – говорится на сайте Лиги.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий