Олег Киселев после победы над «НН» : «Сегодня была борьба характеров»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после гостевой победы над «Нижним Новгородом» (78:73) заявил, что его команда выиграла борьбу характеров.

«В первую очередь хотел бы поздравить наших болельщиков и руководство клуба, саму команду и тренерский штаб с этой победой. Мы выиграли сегодня у очень хорошего коллектива.

Если не вдаваться в статистические показатели, то сегодня была борьба характеров, и в ней более удачно провели концовку мы. Тем более приятно, что это первая победа «Астаны» над «Пари НН» за последние шесть лет. Парни действительно проявили характер, поскольку мы крайне тяжело добирались до Нижнего Новгорода. Наш рейс задержали, мы меняли билеты, не спали две ночи и прилетели только в день игры.

Единственное, что омрачило победу – травма Маркелла Джонсона на последних минутах, сейчас его участие в ближайшей игре против «Автодора» под вопросом», – сказал тренер.

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