Зоран Лукич после поражения от «Астаны»: «Парни оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат»

Теги Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Иван Стребков Астана Гленн Коузи Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после домашнего поражения от «Астаны» (73:78) посетовал на большое количество травм в команде.

«В первую очередь хочу поздравить соперника с заслуженной победой. В четвертой четверти они дождались нашего спада и воспользовались своим шансом.

Еще десять дней назад мы знали, что в ближайшее время потеряем Хвостова. Ему придется взять паузу на ближайшие два месяца. Готовились, что сегодня нам будет помогать Ваня Стребков, однако на разминке он почувствовал серьезный спазм икроножной мышцы. В ближайшее время будем выяснять, что у него случилось.

Фактически остались с одним разыгрывающим Гленном Коузи на эту игру. В первой половине пытался дать ему отдых, когда вели «+5», но тут же ушли на «-5». Вернул его на площадку, догнали, шли на равных, третью четверть были в плюсе, но к четвертой топливо у некоторых игроков закончилось.

Да, было очень много открытых бросков, которые мы промазали, не всегда ребята правильно оценивали ситуацию. Но мне жаль парней, они оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат», – сказал Лукич.

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