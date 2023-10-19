Зоран Лукич после поражения от «Астаны»: «Парни оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после домашнего поражения от «Астаны» (73:78) посетовал на большое количество травм в команде.

«В первую очередь хочу поздравить соперника с заслуженной победой. В четвертой четверти они дождались нашего спада и воспользовались своим шансом.

Еще десять дней назад мы знали, что в ближайшее время потеряем . Ему придется взять паузу на ближайшие два месяца. Готовились, что сегодня нам будет помогать Ваня Стребков, однако на разминке он почувствовал серьезный спазм икроножной мышцы. В ближайшее время будем выяснять, что у него случилось.

Фактически остались с одним разыгрывающим Гленном Коузи на эту игру. В первой половине пытался дать ему отдых, когда вели «+5», но тут же ушли на «-5». Вернул его на площадку, догнали, шли на равных, третью четверть были в плюсе, но к четвертой топливо у некоторых игроков закончилось.

Да, было очень много открытых бросков, которые мы промазали, не всегда ребята правильно оценивали ситуацию. Но мне жаль парней, они оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат», – сказал Лукич.

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