Евролига. «Олимпиакос» – «Партизан», «Реал» против «Милана» и другие матчи
В четверг, 19 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» сыграет с «Партизаном», «Реал» встретится с «Миланом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 3-0, Барселона Испания – 3-0, Валенсия Испания – 3-0, Фенербахче Турция – 2-1, Бавария Германия – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Виртус Италия – 2-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Милан Италия – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Партизан Сербия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Монако – 1-2, Альба Германия – 0-3, Виллербан Франция – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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