Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Фенербахче» против «Панатинаикоса», «Реал» примет «Жальгирис» и другие матчи
Во вторник, 17 октября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Сербский «Партизан» примет испанскую «Барселону», турецкий «Фенербахче» дома сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Испанский «Реал» встретится с литовским «Жальгирисом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 19.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 20.15, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Реал Испания – 2-0, Барселона Испания – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Жальгирис Литва – 2-0, Маккаби Израиль – 1-0, Фенербахче Турция – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Милан Италия – 0-1, Монако – 0-2, Альба Германия – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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