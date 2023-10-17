Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Фенербахче» против «Панатинаикоса», «Реал» примет «Жальгирис» и другие матчи

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Во вторник, 17 октября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Сербский «Партизан» примет испанскую «Барселону», турецкий «Фенербахче» дома сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Испанский «Реал» встретится с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Партизан Сербия  –  Барселона Испания
Дата проведения
17 октября, 19.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
17 октября, 20.15, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
17 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
17 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
17 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
17 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 2-0,  Барселона Испания – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Жальгирис Литва – 2-0, Маккаби Израиль – 1-0, Фенербахче Турция – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Милан Италия – 0-1, Монако – 0-2, Альба Германия – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Медведь (тот самый)
какой жирный тур на потенциально интересные противостояния. аж глаза разбегаются)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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