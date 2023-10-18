Евролига. «Црвена Звезда» – «Монако», «Валенсия» встретится с «Маккаби»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Альба Црвена Звезда Валенсия Виртус Монако Баскетбол

В среду, 18 октября, пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с «Монако», испанская «Валенсия» встретится с израильским «Маккаби Тель-Авив».

Итальянский «Виртус» примет немецкую «Альбу».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  Монако Монако
Дата проведения
18 октября, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Альба Германия
Дата проведения
18 октября, 21.30, «PalaDozza»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
18 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 3-0, Барселона Испания – 3-0, Валенсия Испания – 2-0, Маккаби Израиль – 1-0, Фенербахче Турция – 2-1, Бавария Германия – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Милан Италия – 1-1, Баскония Испания – 1-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Партизан Сербия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Монако – 0-2, Альба Германия – 0-2, Виллербан Франция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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