Евролига. «Црвена Звезда» – «Монако», «Валенсия» встретится с «Маккаби»
В среду, 18 октября, пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.
Сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с «Монако», испанская «Валенсия» встретится с израильским «Маккаби Тель-Авив».
Итальянский «Виртус» примет немецкую «Альбу».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «PalaDozza»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Положение команд: Реал Испания – 3-0, Барселона Испания – 3-0, Валенсия Испания – 2-0, Маккаби Израиль – 1-0, Фенербахче Турция – 2-1, Бавария Германия – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Милан Италия – 1-1, Баскония Испания – 1-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Партизан Сербия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Монако – 0-2, Альба Германия – 0-2, Виллербан Франция – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Топ-16 перед сезоном NCAA 2024
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
Комментарии