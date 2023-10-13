Евролига. «Жальгирис» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» против «Барселоны» и другие матчи
В пятницу, 13 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» дома сыграет против испанской «Барселоны».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.15
- Дата проведения
- 13 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Положение команд: Реал Испания – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Валенсия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Партизан Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Милан Италия – 0-1, Виртус Италия – 0-1, Монако Франция – 0-1, Альба Германия – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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