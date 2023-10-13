Евролига. «Жальгирис» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» против «Барселоны» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Валенсия Виртус Монако Баскетбол

В пятницу, 13 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» дома сыграет против испанской «Барселоны».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
13 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Виртус Италия
Дата проведения
13 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Барселона Испания
Дата проведения
13 октября, 21.15
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
13 октября, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Валенсия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Партизан Сербия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Милан Италия – 0-1, Виртус Италия – 0-1, Монако Франция – 0-1, Альба Германия – 0-2, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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