Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Реал», «Панатинаикос» – «Баварию» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос Партизан Баскония Альба Реал АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

В четверг, 12 октября, четырьмя матчами продолжится регулярный чемпионат нового сезона Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» примет испанский «Реал», греческий «Панатинаикос» – немецкую «Баварию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Реал Испания
Дата проведения
12 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Партизан Сербия
Дата проведения
12 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Баскония Испания
Дата проведения
12 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
12 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 1-0, Барселона Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Валенсия – 1-0, Монако Франция – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Милан Италия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Виртус Италия – 0-1, Альба Германия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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