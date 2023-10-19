Стив Керр: «Крис Пол пытается влиться в коллектив, а я сказал ему быть самим собой»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, почему разыгрывающий Крис Пол сегодня вышел со скамейки запасных.

«Разговоры шли весь тренировочный лагерь. И послезавтра мы сделаем все совершенно по-другому – сейчас просто рассматриваем варианты. Крис прекрасно себя проявлял, задавал нужные вопросы, пытаясь влиться в коллектив. Он просто хочет стать чемпионом.

А я сказал ему, что нам нужно, чтобы он был самим собой. Крис пытается вписаться в коллектив. А иногда нам нужно, чтобы он сделал четыре броска со средней дистанции подряд», – сказал Керр на пресс-конференции.

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