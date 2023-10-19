Стив Керр: «Крис Пол пытается влиться в коллектив, а я сказал ему быть самим собой»

Главный тренер « » рассказал, почему разыгрывающий сегодня вышел со скамейки запасных.

«Разговоры шли весь тренировочный лагерь. И послезавтра мы сделаем все совершенно по-другому – сейчас просто рассматриваем варианты. Крис прекрасно себя проявлял, задавал нужные вопросы, пытаясь влиться в коллектив. Он просто хочет стать чемпионом.

А я сказал ему, что нам нужно, чтобы он был самим собой. Крис пытается вписаться в коллектив. А иногда нам нужно, чтобы он сделал четыре броска со средней дистанции подряд», – сказал Керр на пресс-конференции.

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