Стив Керр: «Крис Пол просто невероятен. Как тренер я всегда знаю, что он будет принимать правильные решения в игре снова и снова»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр похвалил опытного разыгрывающего Криса Пола после победы в предсезонном матче с «Лейкерс» (125:108).

«Крис просто великолепен. Баскетбол выглядит таким простым в его исполнении. Он так здорово отдает передачи. Тренеру приятно наблюдать, потому что знаешь, что он будет принимать правильные решения снова и снова. И он понимает, когда нам нужно сбавить темп или начать играть быстрее, потому что чувствует ритм игры.

Крис невероятен. Очень приятно, что он на нашей стороне», – сказал Керр на пресс-конференции.

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2 комментария

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lopek
Я понимаю что это была предсезонная игра, но сегодня, движение мяча было на каком-то невероятном уровне (особенно для pre-season game). С пулом честно говоря такое представить было бы трудно
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Дима Оксентюк
Полностью согласен. С Полом игра прям преобразилась. Отличная замена Пулу. Разница колосальная. Подземски еще удивил, эдакий Дивинченцо 2.0. Из него будет толк.
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