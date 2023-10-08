Стив Керр: «Крис Пол просто невероятен. Как тренер я всегда знаю, что он будет принимать правильные решения в игре снова и снова»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр похвалил опытного разыгрывающего Криса Пола после победы в предсезонном матче с «Лейкерс» (125:108).
«Крис просто великолепен. Баскетбол выглядит таким простым в его исполнении. Он так здорово отдает передачи. Тренеру приятно наблюдать, потому что знаешь, что он будет принимать правильные решения снова и снова. И он понимает, когда нам нужно сбавить темп или начать играть быстрее, потому что чувствует ритм игры.
Крис невероятен. Очень приятно, что он на нашей стороне», – сказал Керр на пресс-конференции.
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