Стив Керр: «Крис Пол просто невероятен. Как тренер я всегда знаю, что он будет принимать правильные решения в игре снова и снова»

Главный тренер « » похвалил опытного разыгрывающего после победы в предсезонном матче с «Лейкерс» (125:108).

«Крис просто великолепен. Баскетбол выглядит таким простым в его исполнении. Он так здорово отдает передачи. Тренеру приятно наблюдать, потому что знаешь, что он будет принимать правильные решения снова и снова. И он понимает, когда нам нужно сбавить темп или начать играть быстрее, потому что чувствует ритм игры.

Крис невероятен. Очень приятно, что он на нашей стороне», – сказал Керр на пресс-конференции.

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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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