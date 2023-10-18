Стив Керр: «Возможность тренировать Стефа — единственная причина, по которой я все еще здесь»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказал восхищение игрой Стефена Карри в предсезонном тренировочном лагере.

«Я благодарю своих звезд каждый день. Буквально каждый день. Возможность тренировать Стефа — единственная причина, по которой я все еще здесь.

Он невероятный человек, не только игрок. Тон, который он задает всей команде, сильно облегчает мне работу. Все, чего мы добились, было бы невозможно без Стефа. Мне повезло тренировать его, повезло наблюдать за ним каждый день.

Он в потрясающей форме. Ему 35 лет, а он в лучшей форме, чем кто-либо в команде», – сказал Керр.

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