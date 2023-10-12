Стив Керр о малом количестве попыток из «краски»: «Мы никогда не были командой, завершающей владения броском из-под кольца»

Главный тренер « » рассказал, каким образом команда намерена улучшить свою игру в предстоящем сезоне.

Керр ответил на вопрос журналиста, что «Уорриорз» завершали из-под кольца лишь каждый четвертый бросок в матче в сезоне-2022/23, и хотят ли они это изменить.

«Мы необязательно говорим парням: «Эй, мы хотим улучшить наш процент попаданий». Но это то, чего мы всегда хотим добиться – пытаться представлять опасность с любой точки.

По мере того как Куминга будет развиваться и расти, получая все больше времени, наш процент реализации должен увеличиться. Мы никогда не были командой, у которой было много завершающих бросков из-под кольца – я говорю о центровых, – за исключением и .

Но в основном с Луни и Дрэймондом мы пытаемся завершать владения на дуге и, очевидно, много бросаем. Но чем больше мы можем пройти под кольцо, тем лучше. Часть этого зависит от игроков, часть – от исполнения», – сказал Керр.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА