Кемба Уокер: «Счастлив вернуться на площадку»

Новобранец « » после победы над « » (82:76) в Евролиге выразил огромную радость по поводу возвращения на площадку.

«Честно говоря, я вне себя от радости. Я счастлив вернуться на площадку. Партнеры по команде тоже очень рады за меня. Это прекрасное чувство – провести здесь свою первую игру против этой команды и в такой атмосфере. Это было потрясающе, и мне было очень весело.

Мне понравилась каждая секунда матча. Местные болельщики потрясающие. Они болеют за свою команду весь вечер. Я ценю это», – сказал американец.

Уокер за 10 минут на паркете набрал 2 очка (0 из 3 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 2 подбора и 1 передачу.

Быстрая экскурсия по Евролиге для тех, кто смотрит только НБА