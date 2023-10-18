Майк Джеймс о том, как «Монако» будет выглядеть с Кембой Уокером: «Понятия не имею»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Кемба Уокер Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс признался, что не представляет, как будет выглядеть команда с Кембой Уокером в составе.

«Мы прекрасно ладим. За пределами площадки все было довольно хорошо. На площадке – понятия не имею.

Поскольку Кемба и Джордан отсутствуют, у нас пока не было возможности даже изучить это. Для нас это тоже остается вопросом. Когда они вернутся здоровыми и выйдут играть, мы выясним схему ротации и то, кто с кем может играть», – сказал Джеймс.

Уокер из-за травм еще не сыграл ни одного матча за свою новую команду.

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