Майк Джеймс о том, как «Монако» будет выглядеть с Кембой Уокером: «Понятия не имею»
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс признался, что не представляет, как будет выглядеть команда с Кембой Уокером в составе.
«Мы прекрасно ладим. За пределами площадки все было довольно хорошо. На площадке – понятия не имею.
Поскольку Кемба и Джордан отсутствуют, у нас пока не было возможности даже изучить это. Для нас это тоже остается вопросом. Когда они вернутся здоровыми и выйдут играть, мы выясним схему ротации и то, кто с кем может играть», – сказал Джеймс.
Уокер из-за травм еще не сыграл ни одного матча за свою новую команду.
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