Саша Обрадович: «Кемба Уокер только начал участвовать в командных тренировках»

Главный тренер « » поделился информацией о статусе разыгрывающего .

«Он только начал участвовать в командных тренировках. Мы все еще оцениваем его физическое состояние, чтобы определить, как он сможет играть на постоянной основе.

Кемба был великолепен. Верю, что он может помочь команде. Мне бы этого очень хотелось. Его поведение, понимание и подход к делу находятся на высшем уровне.

Мы думаем только о том, как заиграть его в . Это будет не так и просто для него», – сказал специалист.

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