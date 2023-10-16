Саша Обрадович: «Кемба Уокер только начал участвовать в командных тренировках»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Саша Обрадович чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович поделился информацией о статусе разыгрывающего Кембы Уокера.

«Он только начал участвовать в командных тренировках. Мы все еще оцениваем его физическое состояние, чтобы определить, как он сможет играть на постоянной основе.

Кемба был великолепен. Верю, что он может помочь команде. Мне бы этого очень хотелось. Его поведение, понимание и подход к делу находятся на высшем уровне.

Мы думаем только о том, как заиграть его в Евролиге. Это будет не так и просто для него», – сказал специалист.

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