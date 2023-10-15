Чемпионат Франции. «Монако» примет «Бурк», «Нантер» – «Виллербан»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А « » примет «Бурк», «Нантер» – « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 15 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, – 5-1, Париж – 5-2, Виллербан – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, – 4-3, Лимож – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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