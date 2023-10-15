Чемпионат Франции. «Монако» примет «Бурк», «Нантер» – «Виллербан»
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Бурк», «Нантер» – «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Положение команд: Монако – 6-0, Бурк – 5-1, Париж – 5-2, Виллербан – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, Нантер – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, Элан Шалон – 4-3, Лимож – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, Дижон – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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