Чемпионат Франции. «Монако» примет «Бурк», «Нантер» – «Виллербан»

Теги результаты чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Нантер Монако Бурк Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Бурк», «Нантер» – «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Бурк
Дата проведения
15 октября, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Нантер – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
15 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, Бурк – 5-1, Париж – 5-2, Виллербан – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, Нантер – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, Элан Шалон – 4-3, Лимож – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, Дижон – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий