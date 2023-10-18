Эртурул Эрдоган: «У игроков «Руны» сильный характер»

Главный тренер «Руны» заявил, что его команда проявила характер в домашнем матче против «Пармы» (70:64).

«Во-первых, это был очень важный матч для нас. Особенно учитывая все обстоятельства – мы внезапно потеряли трех игроков из-за травм.

Я говорил всем с первого дня, что у наших игроков сильный характер. И я верю в эту команду. Никто не может гарантировать вам победу, но эти игроки умеют бороться. И сегодня они действительно боролись. Мне кажется, в этом мы превзошли соперника. Наши игроки сегодня показали, что хотят побеждать», – сказал Эрдоган.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»