Эртурул Эрдоган: «У игроков «Руны» сильный характер»

Теги Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Парма Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган заявил, что его команда проявила характер в домашнем матче против «Пармы» (70:64).

«Во-первых, это был очень важный матч для нас. Особенно учитывая все обстоятельства – мы внезапно потеряли трех игроков из-за травм.

Я говорил всем с первого дня, что у наших игроков сильный характер. И я верю в эту команду. Никто не может гарантировать вам победу, но эти игроки умеют бороться. И сегодня они действительно боролись. Мне кажется, в этом мы превзошли соперника. Наши игроки сегодня показали, что хотят побеждать», – сказал Эрдоган.

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