Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Локомотив-Кубань», «Руна» сыграет с «Пармой»
В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Красноярский «Енисей» примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московская «Руна» сыграет с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 2-0, Руна – 3-1, Зенит – 3-2, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-2, Енисей – 2-2, Парма – 1-2, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-3, МБА – 1-4, Астана – 0-1, Минск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее
Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому
Комментарии