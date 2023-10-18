Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Локомотив-Кубань», «Руна» сыграет с «Пармой»

В среду, 18 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Красноярский « » примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московская « » сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 4-0, Нижний Новгород – 3-0, УНИКС – 2-0, Руна – 3-1, Зенит – 3-2, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-2, Енисей – 2-2, – 1-2, Автодор – 1-3, – 1-3, МБА – 1-4, Астана – 0-1, Минск – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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