Эртурул Эрдоган: «Травмы – самая большая проблема для «Руны» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Руны» рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы потеряли несколько ключевых игроков. Это непростая ситуация для нас, но мы продолжим бороться. Травмы – самая большая проблема для нас в матче с «Пармой».

Пермяки становятся все лучше и лучше: обыграли «Локомотив-Кубань», отлично сыграли с ЦСКА. Это хорошая команда с очень хорошим жестким тренером. Мы уважаем их, но я уверен, что и они уважают нас. Так что посмотрим», – признался Эрдоган.

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