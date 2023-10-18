Сергей Юхневич о перспективах «Руны»: «Давайте начнем с плей‑офф, а там посмотрим»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич оценил готовность команды к матчу Лиги ВТБ с «Пармой», а также поделился ожиданиями от выступления в дебютном сезоне.

– В следующем матче вы дома играете с «Пармой», которая на старте сезона обыграла «Локомотив», а также была близка к успеху в матче с ЦСКА.

– Нет каких‑то конкретных ожиданий по игре, но « » – действительно серьезный соперник. Думаю, что и большая аудитория болельщиков этой команды приедет к нам во дворец спорта. Так что игра ожидается достаточно тяжелая. Конечно же, мы хотим победить. Но посмотрим по здоровью наших игроков. Надеюсь, что все будут в полной готовности.

– Есть травмы?

– На прошлой игре Никола Иванович немножечко повредил ногу. Сейчас стараемся восстановить. Думаю, в день игры он будет в форме. Но непонятно, насколько максимально он будет готов.

– « » очень здорово дебютировала. Может быть, сможете побороться за призовую тройку?

– Конечно, мы очень этого хотим, будем все для этого делать, а сможем или нет, это очень тяжело сказать. Мы амбициозны и будем прикладывать усилия, чтобы это было быстрее, чем все ожидают. Давайте начнем с плей‑офф, а там посмотрим.

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