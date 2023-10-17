Семен Антонов: «Каждый игрок ЦСКА будет оставлять на площадке все силы. А там уже как получится»

Форвард ЦСКА Семен Антонов поделился мнением о старте нового сезона Лиги ВТБ, а также оценил потенциал московской команды.

– Есть ощущение, что стартовавший сезон лиги ВТБ будет более непредсказуемым, чем предыдущие?

– Больше сконцентрирован на своем восстановлении после травмы. Каждая тренировка – праздник, каждая игра – праздник вдвойне. Что касается турнира, вопросов пока больше, чем ответов. У ЦСКА ушли четыре игрока стартовой пятерки, например, влились новые квалифицированные ребята. Пока колбасит и потряхивает все команды, много неожиданных результатов. С другой стороны, любые серии неважны, если в мае ты не взял главный трофей.

– Как вам новички турнира, « » и « »?

– В отдельных матчах удивили. Мы играли с «Уралмашем» во время предсезонки, примерно понял, что хочет вложить тренер в эту команду. В целом же наиболее стабильным представляется УНИКС, сумевший сохранить прошлогодних лидеров. И «Нижний Новгород», если судить по первым матчам.

– ЦСКА перед сезоном несколько раз открещивался от статуса фаворита, но стартовал с четырех побед. Это знак чего?

– Мы способны проводить хорошие матчи, но пока проваливаем отдельные отрезки. От прогнозов воздержусь, на это есть букмекерские конторы. Пожелаю болельщикам терпения и гарантирую, что каждый игрок ЦСКА будет оставлять на площадке все силы. А там уже как получится.

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