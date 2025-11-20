«Нетс» посоветовали Майклу Портеру избегать животрепещущих тем в своем подкасте

Майкл Портер столкнулся с цензурой со стороны «Нетс».

Форвард «Нетс» Майкл Портер пришел в гости на подкаст к Лонзо и Лианджело Боллам и рассказал, что клуб посоветовал ему «держаться подальше» от определенных вопросов в выпусках его собственного подкаста.

«Мы общались с организацией, они сказали, что были бы признательны, если бы я не поднимал определенные темы. Скажем, тема женской НБА сейчас довольна деликатная, но я стараюсь просто следить за этим. Для вас буду более открытым. Но в основном я просто расслабляюсь. Больше не пытаюсь говорить что-то безумное», – заявил баскетболист НБА .

В межсезонье обменянный в «Бруклин » Портер открыто высказывался на злободневные темы.