17

«Нетс» посоветовали Майклу Портеру избегать животрепещущих тем в своем подкасте

Майкл Портер столкнулся с цензурой со стороны «Нетс».

Форвард «Нетс» Майкл Портер пришел в гости на подкаст к Лонзо и Лианджело Боллам и рассказал, что клуб посоветовал ему «держаться подальше» от определенных вопросов в выпусках его собственного подкаста.

«Мы общались с организацией, они сказали, что были бы признательны, если бы я не поднимал определенные темы. Скажем, тема женской НБА сейчас довольна деликатная, но я стараюсь просто следить за этим. Для вас буду более открытым. Но в основном я просто расслабляюсь. Больше не пытаюсь говорить что-то безумное», – заявил баскетболист НБА.

В межсезонье обменянный в «Бруклин» Портер открыто высказывался на злободневные темы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
довление
logoБруклин
logoженская НБА
logoМайкл Портер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жорди Фернандес: «Мы хотим, чтобы Майкл Портер атаковал кольцо, а не «танцевал» с мячом»
17 ноября, 19:19
Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина
7 ноября, 10:58
Вот это магия Дёмина: непредсказуемый пас за голову
6 ноября, 08:40
32+11 от Майкла Портера принесли «Бруклину» первую победу в сезоне
6 ноября, 05:40Видео
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
20 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
32 минуты назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
55 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
19 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
20 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
20 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
20 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42