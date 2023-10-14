НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» – «Новый Орлеан», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой»
В пятницу, 13 октября, пройдут три предсезонных матча НБА.
«Атланта» примет «Новый Орлеан», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой», «Юта» – с «Портлендом».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 14 октября, 22.30, «Gateway Center Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 октября, 04.00, «Delta Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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