НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» – «Новый Орлеан», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой»

Теги результаты предсезонные матчи Атланта Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Портленд НБА Юта Баскетбол

В пятницу, 13 октября, пройдут три предсезонных матча НБА.

«Атланта» примет «Новый Орлеан», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой», «Юта» – с «Портлендом».

НБА

Предсезонные матчи

Атланта – Новый Орлеан
Дата проведения
14 октября, 22.30, «Gateway Center Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Миннесота
Дата проведения
15 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Юта – Портленд
Дата проведения
15 октября, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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