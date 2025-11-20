Барнс послал Маккейну воздушный поцелуй перед данком. У «Рэпторс» 9-1 в последних десяти
«Торонто» и Скотти Барнс продолжают наводить шороху в НБА.
Форвард «Рэпторс» Скотти Барнс послал Джареду Маккейну из «Сиксерс» воздушный поцелуй прямо перед данком в быстром отрые.
«Торонто» в среду одержал пятую победу подряд (121:112) и имеет результат 9-1 в последних десяти встречах.
Барнс набрал 16 очков, 9 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости