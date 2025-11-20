Барнс послал Маккейну воздушный поцелуй перед данком. У «Рэпторс» 9-1 в последних десяти

«Торонто» и Скотти Барнс продолжают наводить шороху в НБА.

Форвард «Рэпторс» Скотти Барнс послал Джареду Маккейну из «Сиксерс» воздушный поцелуй прямо перед данком в быстром отрые.

«Торонто » в среду одержал пятую победу подряд (121:112) и имеет результат 9-1 в последних десяти встречах.

Барнс набрал 16 очков, 9 подборов и 5 передач.