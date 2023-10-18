Этторе Мессина стал вторым тренером, одержавшим 300 побед в Евролиге

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Милан Баскетбол

Итальянский специалист Этторе Мессина стал вторым тренером в истории Евролиги, который достиг отметки в 300 побед.

Вчера «Милан» под руководством Мессины обыграл на своей площадке греческий «Олимпиакос» (65:53). Перед началом матча клуб отдал дань уважения легендарному Луиджи Датоме, который в этом году завершил карьеру. Позже центровой «Милана» Кайл Хайнс, вышедший на площадку в конце первой четверти, установил рекорд Евролиги по количеству сыгранных матчей за карьеру.

Мессина уступает по количеству побед в Евролиге только Желько Обрадовичу, который лидирует с 336 победами. Хавьер Паскуаль занимает третье место с 241 победой, за ним идут Пабло Ласо (238) и Димитрис Итудис (212).

Мессина стал 4-кратным чемпионом Евролиги с «Виртусом» (1998, 2001) и ЦСКА (2006, 2008). Также он руководил «Бенеттоном» и «Реалом».

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Американец - лидер Евролиги по сыгранным матчам - это сильно, конечно.
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