Этторе Мессина стал вторым тренером, одержавшим 300 побед в Евролиге
Итальянский специалист Этторе Мессина стал вторым тренером в истории Евролиги, который достиг отметки в 300 побед.
Вчера «Милан» под руководством Мессины обыграл на своей площадке греческий «Олимпиакос» (65:53). Перед началом матча клуб отдал дань уважения легендарному Луиджи Датоме, который в этом году завершил карьеру. Позже центровой «Милана» Кайл Хайнс, вышедший на площадку в конце первой четверти, установил рекорд Евролиги по количеству сыгранных матчей за карьеру.
Мессина уступает по количеству побед в Евролиге только Желько Обрадовичу, который лидирует с 336 победами. Хавьер Паскуаль занимает третье место с 241 победой, за ним идут Пабло Ласо (238) и Димитрис Итудис (212).
Мессина стал 4-кратным чемпионом Евролиги с «Виртусом» (1998, 2001) и ЦСКА (2006, 2008). Также он руководил «Бенеттоном» и «Реалом».
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