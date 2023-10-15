«Милан» задействует Николу Миротича на позиции легкого форварда

Главный тренер « » после матча чемпионата Италии против «Реджо-Эмилии» рассказал, что лидер будет выступать на позиции легкого форварда.

«Мы использовали в ротации дополнительного «большого», поставив Николу на позицию легкого форварда, чтобы иметь преимущество в габаритах. В двух матчах, где мы потерпели досадные поражения от «Виртуса» и «Наполи», Миротич играл на «четверке».

В Стамбуле, где наша игра была более чем хороша, он действовал только на «тройке». Не исключаю, что мы продолжим играть таким образом. В НБА он в основном выступал на позиции легкого форварда. Ему нужно время. Мы пока пытаемся понять, на какой позиции он наиболее опасен», – сказал Мессина.

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