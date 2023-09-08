Вице-чемпион Европы, экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин оценил работу греческого специалиста .

Сборная Греции под руководством бывшего главного тренера армейцев не прошла в плей-офф ЧМ-2023.

«Греки заслуженно остались без плей-офф. Тут даже говорить нечего, а Димитрис еще раз продемонстрировал, что его победы в ЦСКА – это наследие и . Он просто собрал все сливки работы этих специалистов, которые подготовили целую плеяду молодых русских игроков: Хряпа, Воронцевич, Курбанов, Каун... Плюс к Теодосичу добавили Де Коло, Хиггинса, Родригеса.

С такими ресурсами на месте Димитриса два чемпионства в могли бы оформить многие тренеры», – считает Шакулин.

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