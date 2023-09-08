Дмитрий Шакулин: «Греки заслуженно остались без плей-офф. Победы Итудиса в ЦСКА – наследие Ивковича и Мессины»
Вице-чемпион Европы, экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин оценил работу греческого специалиста Димитриса Итудиса.
Сборная Греции под руководством бывшего главного тренера армейцев не прошла в плей-офф ЧМ-2023.
«Греки заслуженно остались без плей-офф. Тут даже говорить нечего, а Димитрис еще раз продемонстрировал, что его победы в ЦСКА – это наследие Ивковича и Мессины. Он просто собрал все сливки работы этих специалистов, которые подготовили целую плеяду молодых русских игроков: Хряпа, Воронцевич, Курбанов, Каун... Плюс к Теодосичу добавили Де Коло, Хиггинса, Родригеса.
С такими ресурсами на месте Димитриса два чемпионства в Евролиге могли бы оформить многие тренеры», – считает Шакулин.
«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
9 комментариев