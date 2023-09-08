Дмитрий Шакулин: «Греки заслуженно остались без плей-офф. Победы Итудиса в ЦСКА – наследие Ивковича и Мессины»

Теги ЦСКА Этторе Мессина Душан Ивкович Дмитрий Шакулин Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко сборная Греции Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Вице-чемпион Европы, экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин оценил работу греческого специалиста Димитриса Итудиса.

Сборная Греции под руководством бывшего главного тренера армейцев не прошла в плей-офф ЧМ-2023.

«Греки заслуженно остались без плей-офф. Тут даже говорить нечего, а Димитрис еще раз продемонстрировал, что его победы в ЦСКА – это наследие Ивковича и Мессины. Он просто собрал все сливки работы этих специалистов, которые подготовили целую плеяду молодых русских игроков: Хряпа, Воронцевич, Курбанов, Каун... Плюс к Теодосичу добавили Де Коло, Хиггинса, Родригеса.

С такими ресурсами на месте Димитриса два чемпионства в Евролиге могли бы оформить многие тренеры», – считает Шакулин.

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9 комментариев

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TFP_Sports
8 лет побед на багаже Мессины, ага...
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Костя Кот
Ивкович и Мессина подготовили Кауна))
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M@ster :-)
Лол, а что не Гомельского сразу? Не превозношу Итудиса и с общим посылом согласен, но аргумент явно левый
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Daniil_Piter
А чего добился тренер Шакулин?
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Tim Timson
Шакулин только себя унизил)
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Джонни-массажист
Ну,зато я теперь знаю какой человек Шакулин.....А Итудису долгих лет жизни и здоровья!
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Chavilove
Там и Кливленд на багаже Ивковича и Мессины чемпионами НБА стали с Кауном
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Костя Кот
нормально обесценил) 🤡
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Медведь (тот самый)
Заслужили чего заслужили. С таким ростером это и есть их уровень. И это с читерством с Волкапом. Даже главная условно "звезда" состава Папапетру и то не на ведущих ролях в команде Евролиги. Остальные тем более
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