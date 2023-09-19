Тренеры клубов Евролиги провели в Барселоне ежегодную встречу с руководством турнира
Главные тренеры клубов Евролиги провели в Барселоне ежегодную встречу с руководством турнира.
Заседание состоялось в штаб-квартире Евролиги.
Руководство Евролиги представляли президент Деян Бодирога и генеральный директор Паулюс Мотеюнас.
На встрече также присутствовал новый директор судейского подразделения Евролиги Дани Йерресуэло.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
Комментарии