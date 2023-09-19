Тренеры клубов Евролиги провели в Барселоне ежегодную встречу с руководством турнира

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Главные тренеры клубов Евролиги провели в Барселоне ежегодную встречу с руководством турнира.

Заседание состоялось в штаб-квартире Евролиги.

Руководство Евролиги представляли президент Деян Бодирога и генеральный директор Паулюс Мотеюнас.

На встрече также присутствовал новый директор судейского подразделения Евролиги Дани Йерресуэло.

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