Этторе Мессина: «Мы должны делать все возможное, чтобы молодые игроки оставались в Европе»

Главный тренер « » заявил, что Евролига испытывает проблемы со сменой поколений игроков из-за отъезда молодых баскетболистов в .

«В течение многих лет мы упускали возможность установить более глубокие отношения с НБА. Я не знаю, является ли НБА нашим конкурентом или союзником, это не тема для обсуждения. Но я всегда считал, что мы должны делать все возможное, чтобы молодые игроки оставались в Европе, если речь не о таких игроках, как Лука Дончич или Никола Йокич.

Ману Джинобили перешел в НБА в 25 лет, утвердившись как высококлассный игрок Евролиги, следуя примеру других бывших игроков. У Евролиги должна быть возможность сохранить игроков, которые были выбраны на драфте, с намерением помочь им развиваться. Вместо этого за последние годы выросли G-лига и даже австралийская НБЛ.

Нужно обсудить эту тему сначала внутри лиги, а затем с НБА. Это необходимо сделать прямо сейчас, потому что в противном случае молодые игроки будут продолжать уезжать сразу после драфта. Если вы интересный и талантливый молодой игрок и вам предоставлена возможность подписать двусторонний контракт, вы ею воспользуетесь. Нужно заниматься развитием игроков. В противном случае, мы станем лигой высокого уровня, состоящей только из уже состоявшихся игроков», – сказал Мессина.

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