Этторе Мессина: «Мы должны делать все возможное, чтобы молодые игроки оставались в Европе»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague НБА EA7 Эмпорио Армани Милан Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что Евролига испытывает проблемы со сменой поколений игроков из-за отъезда молодых баскетболистов в НБА.

«В течение многих лет мы упускали возможность установить более глубокие отношения с НБА. Я не знаю, является ли НБА нашим конкурентом или союзником, это не тема для обсуждения. Но я всегда считал, что мы должны делать все возможное, чтобы молодые игроки оставались в Европе, если речь не о таких игроках, как Лука Дончич или Никола Йокич.

Ману Джинобили перешел в НБА в 25 лет, утвердившись как высококлассный игрок Евролиги, следуя примеру других бывших игроков. У Евролиги должна быть возможность сохранить игроков, которые были выбраны на драфте, с намерением помочь им развиваться. Вместо этого за последние годы выросли G-лига и даже австралийская НБЛ.

Нужно обсудить эту тему сначала внутри лиги, а затем с НБА. Это необходимо сделать прямо сейчас, потому что в противном случае молодые игроки будут продолжать уезжать сразу после драфта. Если вы интересный и талантливый молодой игрок и вам предоставлена возможность подписать двусторонний контракт, вы ею воспользуетесь. Нужно заниматься развитием игроков. В противном случае, мы станем лигой высокого уровня, состоящей только из уже состоявшихся игроков», – сказал Мессина.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Абсолютно нереально, зарплаты НБА никогда европейцам не переплюнуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
олси
молодому игроку не дадут достаточно минут что бы раскрыться .Исключений очень мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий