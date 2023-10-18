Стивен Эй Смит составил Топ-10 игроков НБА перед началом сезона

Теги рейтинги Леброн Джеймс Денвер НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Стивен Эй Смит Баскетбол

Журналист ESPN Стивен Эй Смит составил личный список Топ-10 лучших баскетболистов НБА перед началом нового сезона.

Рейтинг Стивена Эй возглавил самый ценный игрок последней финальной серии Никола Йокич из «Денвера».

Топ-10 игроков НБА прямо сейчас от Стивена Эй Смита:

1. Никола Йокич

2. Яннис Адетокумбо

3. Стефен Карри

4. Джоэл Эмбиид

5. Леброн Джеймс

6. Кевин Дюрэнт

7. Джейсон Тейтум

8. Лука Дончич

9. Шэй Гилджес-Александер

10. Энтони Дэвис.

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6 комментариев

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si40w
На удивление, не неадекватно.
Хотя без Бена Симмонса и Джа не считается, конечно..
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Cobbler
Ну и что там Дэвис делает в этом списке?
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Garrry
таким парням как ШГА нужно хотя бы один раунд плова пройти чтоб котироваться выше Джамала и Букера
+3
-2
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denrbw94
Я один офигеваю от "экспертов" где в топ 10 Лука, Шай, Яннис в топ 2, Тэйтум в топе, а их отец Джимми Батлер просто забыт🙃🙂
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Daishi
Ответ Garrry
таким парням как ШГА нужно хотя бы один раунд плова пройти чтоб котироваться выше Джамала и Букера
Пусть будет авансом, да и его прогресс нельзя не отметить. Такого же взрывного характера, как и у Маркканена.
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Стеф Курри
Ответ denrbw94
Я один офигеваю от "экспертов" где в топ 10 Лука, Шай, Яннис в топ 2, Тэйтум в топе, а их отец Джимми Батлер просто забыт🙃🙂
Кстати да, Жимыча Батлера чутка недооценивают. У него топовые 54% с игры по прошлому сезону, по показателю PER на 6 месте в лиге, в целом вся продвинутая стата на уровне и все это закрепилось феерическим выходом в финал

Единственное, из-за чего он порой не замечается - слабые средние показатели набора очков. У него 22.9, а у тобой упомянутых Дончичей и Татумов 32.4 и 30.1 соответственно, и у Гилджеса 31.4
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