Стивен Эй Смит составил Топ-10 игроков НБА перед началом сезона
Журналист ESPN Стивен Эй Смит составил личный список Топ-10 лучших баскетболистов НБА перед началом нового сезона.
Рейтинг Стивена Эй возглавил самый ценный игрок последней финальной серии Никола Йокич из «Денвера».
Топ-10 игроков НБА прямо сейчас от Стивена Эй Смита:
1. Никола Йокич
3. Стефен Карри
4. Джоэл Эмбиид
6. Кевин Дюрэнт
7. Джейсон Тейтум
8. Лука Дончич
9. Шэй Гилджес-Александер
10. Энтони Дэвис.
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Хотя без Бена Симмонса и Джа не считается, конечно..
Единственное, из-за чего он порой не замечается - слабые средние показатели набора очков. У него 22.9, а у тобой упомянутых Дончичей и Татумов 32.4 и 30.1 соответственно, и у Гилджеса 31.4