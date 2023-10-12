ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис Адетокумбо – первый, Леброн Джеймс – на 9-м месте

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

ESPN в преддверии сезона-2023/24 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.

Экспертной группе, в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, был задан вопрос: «Какой игрок будет лучше в сезоне-2023/24?»

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN:

1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

4. Лука Дончич («Даллас»)

5. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»)

7. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

8. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

9. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

10. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

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8 комментариев

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PEGEON
После такого сезона Йокич должен быть первым во всех рейтингах.
+14
-3
+11
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Стеф Курри
Эмбиид, Дончич и кирпичник Тейтум выше Дюранта, который выдал линейку 50-40-90 в прошлом сезоне. Забавно
+6
0
+6
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TalSer
Букера в 10ке нет. Ну такое
+6
-3
+3
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NikolayOss
Ответ PEGEON
После такого сезона Йокич должен быть первым во всех рейтингах.
Даже трёх сезонов.
+3
0
+3
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boller_73
Эмбиид чем будет лучше, нытьём?
+2
-1
+1
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малюта скуратов
Карри выше ЛеБрона?))
0
0
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AEZAKMI228
Ответ TalSer
Букера в 10ке нет. Ну такое
Батлера*
0
0
0
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