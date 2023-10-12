ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис Адетокумбо – первый, Леброн Джеймс – на 9-м месте

ESPN в преддверии сезона-2023/24 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.

Экспертной группе, в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, был задан вопрос: «Какой игрок будет лучше в сезоне-2023/24?»

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN:

1. («Милуоки»)

2. («Денвер»)

3. («Филадельфия»)

4. («Даллас»)

5. («Голден Стэйт»)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»)

7. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

8. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

9. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

10. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА