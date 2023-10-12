ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Яннис Адетокумбо – первый, Леброн Джеймс – на 9-м месте
ESPN в преддверии сезона-2023/24 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.
Экспертной группе, в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, был задан вопрос: «Какой игрок будет лучше в сезоне-2023/24?»
Топ-10 игроков НБА по версии ESPN:
1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
2. Никола Йокич («Денвер»)
3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
4. Лука Дончич («Даллас»)
5. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
6. Джейсон Тейтум («Бостон»)
7. Кевин Дюрэнт («Финикс»)
8. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
9. Леброн Джеймс («Лейкерс»)
10. Энтони Дэвис («Лейкерс»)
Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА
8 комментариев