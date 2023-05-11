Шэй Гилджес-Александер – в первой символической сборной НБА, Никола Йокич – во второй, Леброн Джеймс попал в третью
Сегодня НБА объявила имена игроков, попавших в символические пятерки по итогам сезона-22/23.
Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Далласа» Лука Дончич, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Во вторую символическую сборную вошли: защитник «Голден Стэйт» Стеф Карри, защитник «Кливленда» Донован Митчелл, форвард «Майами» Джимми Батлер, форвард «Бостона» Джейлен Браун и центровой «Наггетс» Никола Йокич.
В третьей символической сборной: центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис, форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард и защитник «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.
В символических сборных не оказалось защитника «Мемфиса» Джа Морэнта, который был замешан в нескольких скандалах по ходу сезона. Теперь лидер «Гризлис», финишировавших на втором месте в конференции, не сможет претендовать на супермаксимальный контракт.
При этом в сборных оба лидера «Бостона». Тейтум будет претендовать на 318 млн на 5 лет, Браун – на 295 млн на 5 лет.
Леброн Джеймс попал в символические сборные 19-й раз. В этом году его «Лейкерс» вышли в плей-офф, заняв седьмое место в регулярном сезоне, а он провел лишь 55 матчей.
Пятеро игроков, попавших в символические сборные, не могли бы оказаться в них по условиям нового коллективного соглашения, вступающего в силу 1 июля: Стеф Карри, Леброн Джеймс, Джимми Батлер, Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард.
Итоги голосования:
Ну такое…
Рэндл попал, а Брансон - нет
Батлер, который рвет в ПО, а в регулярке был на среднем уровне - тоже есть
Так можно и Брэдли Била всунуть, чего ж нет.
Хоть и понимаю, что голосование, но списки предельно странные
https://www.sports.ru/basketball/1110290661-v-novom-kontrakte-dzha-morenta-net-opczii-igroka-na-pyatyj-god.html
Со следующего сезона вроде этот бред наконец-то отменят и будут выбирать просто 15 лучших игроков лиги - 1-5, 6-10 и 11-15 без привязки к позициям
Карим, Коби, Данкан - по 15 раз.