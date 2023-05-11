Шэй Гилджес-Александер – в первой символической сборной НБА, Никола Йокич – во второй, Леброн Джеймс попал в третью

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Сегодня НБА объявила имена игроков, попавших в символические пятерки по итогам сезона-22/23.

Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Далласа» Лука Дончич, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Во вторую символическую сборную вошли: защитник «Голден Стэйт» Стеф Карри, защитник «Кливленда» Донован Митчелл, форвард «Майами» Джимми Батлер, форвард «Бостона» Джейлен Браун и центровой «Наггетс» Никола Йокич.

В третьей символической сборной: центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис, форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард и защитник «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.

В символических сборных не оказалось защитника «Мемфиса» Джа Морэнта, который был замешан в нескольких скандалах по ходу сезона. Теперь лидер «Гризлис», финишировавших на втором месте в конференции, не сможет претендовать на супермаксимальный контракт.

При этом в сборных оба лидера «Бостона». Тейтум будет претендовать на 318 млн на 5 лет, Браун – на 295 млн на 5 лет.

Леброн Джеймс попал в символические сборные 19-й раз. В этом году его «Лейкерс» вышли в плей-офф, заняв седьмое место в регулярном сезоне, а он провел лишь 55 матчей.

Пятеро игроков, попавших в символические сборные, не могли бы оказаться в них по условиям нового коллективного соглашения, вступающего в силу 1 июля: Стеф Карри, Леброн Джеймс, Джимми Батлер, Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард.

Итоги голосования:

 

30 комментариев

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Ballboy13
Не попавшие в ПО Дончич, Лиллард и Шай есть, лучшего ассистента лиги Хардена нет.
+12
0
+12
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Nikita Dorodenko
Батлер во второй сборной, но при этом не поехал на МВЗ. Самый эффективный игрок ПО Букер вообще не попал в сборные. Зато среди гардов есть Лиллард.
Ну такое…
+6
0
+6
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Alex Raycon
Дончич в первой, но не Йокич
Рэндл попал, а Брансон - нет
Батлер, который рвет в ПО, а в регулярке был на среднем уровне - тоже есть
Так можно и Брэдли Била всунуть, чего ж нет.
Хоть и понимаю, что голосование, но списки предельно странные
+5
0
+5
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Максим Гергард
Рэндл? Второй игрок своей команды в символической сборной? Странно
+4
0
+4
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BananaMama
Ответ viewerigo
Джа Морэнт, выходит, пролетел мимо бонуса в 38 миллионов, который мог бы получить теоретически. https://www.sports.ru/basketball/1110290661-v-novom-kontrakte-dzha-morenta-net-opczii-igroka-na-pyatyj-god.html
Помахать пушкой за 38 млн - я считаю, понт удался
+3
0
+3
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viewerigo
Джа Морэнт, выходит, пролетел мимо бонуса в 38 миллионов, который мог бы получить теоретически.

https://www.sports.ru/basketball/1110290661-v-novom-kontrakte-dzha-morenta-net-opczii-igroka-na-pyatyj-god.html
+3
0
+3
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Лиллард унижатель!
Ответ Donqu1xote
А что значит последний абзац про коллективное соглашение?
Со следующего сезона игроки проведшие меньше 66 игр не попадают в символические сборные.
+2
0
+2
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jerry40
Первая пятерка хороша, но я бы взял в ПО вторую
+2
0
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Sergio198344
получается , что Браун с большой долей вероятности продлится с Бостоном
60 млн в год! Т.е. Тейтум и Браун будут получать 120 на двоих. Какой же там должен быть потолок в этом недалеко будущем, чтобы подписать еще адекватных контрактов к этим двум звездочкам
+2
0
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Sergio198344
получается , что Браун с большой долей вероятности продлится с Бостоном
+1
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evgshk
Ответ jerry40
Первая пятерка хороша, но я бы взял в ПО вторую
Однозначно,
+1
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Аморалинни
Ответ Alex Raycon
Дончич в первой, но не Йокич Рэндл попал, а Брансон - нет Батлер, который рвет в ПО, а в регулярке был на среднем уровне - тоже есть Так можно и Брэдли Била всунуть, чего ж нет. Хоть и понимаю, что голосование, но списки предельно странные
Батлер в регулярке 6 по эфишенси)
+1
0
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Tolball
Ответ БУГАЙ
а где букер??? странно...
А что Букер показал в регулярке?Тот же Харден куда больше заслуживает.
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BananaMama
Ответ Vesperat96
Тейтум и Дончич выше Йокича, ну такое...
Это последний год такое. Просто потому, что по нынешним правилам двух центровых в один состав сборной пихать нельзя. Предыдущие два года так же Эмбиид мимо первой сборной пролетал ровно по тем же причинам.
Со следующего сезона вроде этот бред наконец-то отменят и будут выбирать просто 15 лучших игроков лиги - 1-5, 6-10 и 11-15 без привязки к позициям
+1
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Vesperat96
Тейтум и Дончич выше Йокича, ну такое...
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Марсель Объелся
В первой пятерке всего один омериканец. Баскетбол идет по миру!
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БУГАЙ
а где букер??? странно...
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Vagant
Следующие после Леброна игроки лиги в истории по числу попаданий в символические сборные:
Карим, Коби, Данкан - по 15 раз.
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Tolball
За карьеру у Дончича и Карри по 4 попадания в первую пятерку...вот такой парадокс.
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jonnysilverhand01
Выглядит так, как будто Яннис в Сакраменто 😂
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Борис Потапкин
рандомайзер и вежливайзер-утешайзер на максимум выкручен канеш
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Donqu1xote
А что значит последний абзац про коллективное соглашение?
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dato akhaladze
Ответ БУГАЙ
а где букер??? странно...
Джру, Брансон, Халибертон, Борода.
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Лиллард унижатель!
Очередной пруф, что регулярка мусорка. Харден, Батлер, Букер показывающие потрясающую игру в ПО, регулярку провели в пол ноги.
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jerry40
Ответ viewerigo
Джа Морэнт, выходит, пролетел мимо бонуса в 38 миллионов, который мог бы получить теоретически. https://www.sports.ru/basketball/1110290661-v-novom-kontrakte-dzha-morenta-net-opczii-igroka-na-pyatyj-god.html
Отличное замечание. Столько теперь стоит его пистолет, видимо.
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