Шэй Гилджес-Александер – в первой символической сборной НБА, Никола Йокич – во второй, Леброн Джеймс попал в третью

Сегодня НБА объявила имена игроков, попавших в символические пятерки по итогам сезона-22/23.

Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» , защитник «Далласа» , форвард «Бостона» , форвард «Милуоки» .

Во вторую символическую сборную вошли: защитник «Голден Стэйт» , защитник «Кливленда» Донован Митчелл, форвард «Майами» Джимми Батлер, форвард «Бостона» Джейлен Браун и центровой «Наггетс» Никола Йокич.

В третьей символической сборной: центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис, форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард и защитник «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.

В символических сборных не оказалось защитника «Мемфиса» Джа Морэнта, который был замешан в нескольких скандалах по ходу сезона. Теперь лидер «Гризлис», финишировавших на втором месте в конференции, не сможет претендовать на супермаксимальный контракт.

При этом в сборных оба лидера «Бостона». Тейтум будет претендовать на 318 млн на 5 лет, Браун – на 295 млн на 5 лет.

Леброн Джеймс попал в символические сборные 19-й раз. В этом году его «Лейкерс» вышли в плей-офф, заняв седьмое место в регулярном сезоне, а он провел лишь 55 матчей.

Пятеро игроков, попавших в символические сборные, не могли бы оказаться в них по условиям нового коллективного соглашения, вступающего в силу 1 июля: Стеф Карри, Леброн Джеймс, Джимми Батлер, Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард.

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